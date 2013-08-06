У Facebook з'явився фальшивий аккаунт херсонського губернатора
У соціальній мережі Facebook з'явився фальшивий аккаунт губернатора Херсонської області Миколи Костяка.
Як повідомив УНІАН прес-секретар Кістяка Євген Бриков, губернатор не зареєстрований у жодній з популярних соціальних мереж, тому Микола Костяк звернувся до адміністраторів соціальної мережі Facebook зі скаргою на дії невідомої особи і з вимогою видалити фальшивий аккаунт.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, сьогодні з цього аккаунта надійшли запити на додавання у друзі багатьом журналістам і чиновникам області.
Одержав такий запит навіть екс-губернатор Херсонської області Борис Силенков.
"Я зайшов на цей аккаунт, і побачив, що він практично не наповнюється, немає значущих тем. Тому, упевнений, це - фальшивка", - повідомив свою точку зору Силенков.
Бриков також повідомив, що губернатор особисто веде листування через свою електронну адресу, яка опублікована на офіційному сайті ОДА.
Як відомо, наприкінці липня прес-служба мерії Херсона розповсюдила повідомлення про появу фальшивих аккаунтів чиновників мерії в соціальних мережах. Зокрема, повідомлялося, що в соцмережах Facebook і Twitter з'явилися фальшиві сторінки, зареєстровані на ім'я в.о. мера Херсона, секретаря міськради Зої Бережної і начальника управління земельних відносин міськвиконкому Рубена Степаняна.
Раніше, у березні 2013 року в Херсоні вже траплявся скандал з появою у соцмережі Facebook клону персональної сторінки народного депутата, екс-мера Херсона, народного депутата Володимира Сальдо. Депутат закликав усіх своїх друзів у соцмережі поскаржитися на фальшивий аккаунт адміністрації Facebook.