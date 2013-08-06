У Facebook з'явився фальшивий аккаунт херсонського губернатора

Як повідомив УНІАН прес-секретар Кістяка Євген Бриков, губернатор не зареєстрований у жодній з популярних соціальних мереж, тому Микола Костяк звернувся до адміністраторів соціальної мережі Facebook зі скаргою на дії невідомої особи і з вимогою видалити фальшивий аккаунт.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, сьогодні з цього аккаунта надійшли запити на додавання у друзі багатьом журналістам і чиновникам області.

Одержав такий запит навіть екс-губернатор Херсонської області Борис Силенков.

"Я зайшов на цей аккаунт, і побачив, що він практично не наповнюється, немає значущих тем. Тому, упевнений, це - фальшивка", - повідомив свою точку зору Силенков.

Бриков також повідомив, що губернатор особисто веде листування через свою електронну адресу, яка опублікована на офіційному сайті ОДА.

Як відомо, наприкінці липня прес-служба мерії Херсона розповсюдила повідомлення про появу фальшивих аккаунтів чиновників мерії в соціальних мережах. Зокрема, повідомлялося, що в соцмережах Facebook і Twitter з'явилися фальшиві сторінки, зареєстровані на ім'я в.о. мера Херсона, секретаря міськради Зої Бережної і начальника управління земельних відносин міськвиконкому Рубена Степаняна.

Раніше, у березні 2013 року в Херсоні вже траплявся скандал з появою у соцмережі Facebook клону персональної сторінки народного депутата, екс-мера Херсона, народного депутата Володимира Сальдо. Депутат закликав усіх своїх друзів у соцмережі поскаржитися на фальшивий аккаунт адміністрації Facebook.