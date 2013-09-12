Samsung обіцяє слідом за Apple випустити смартфон з 64-розрядним процесором

Коли саме вийдуть апарати Samsung з новими чіпами, Шин не повідомив. Він, однак, уточнив, що це відбудеться «не скоро». Інші характеристики пристроїв топ-менеджер не розкрив.

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Про це повідомляє Lenta.ru за інформацією The Korea Times

На тій же зустрічі Шин зазначив, що Samsung слід посилити присутність в Китаї та Японії, щоб не поступитися ринком Apple. У 2013 році Китай вперше увійде до списку країн, які першими отримали нові iPhone.

За даними Strategy Analytics, Samsung значно випереджає Apple на китайському ринку. Частка корейської компанії з постачань апаратів в Китай у другому кварталі склав 19,4 відсотка, а частка Купертіно - 4,3 відсотка.

Apple 10 вересня анонсувала два нових смартфони iPhone. Представники Apple особливо відзначили, що один з апаратів, iPhone 5s, став першим у світі смартфоном з 64-розрядним процесором.

Apple неодноразово звинувачувала Samsung у копіюванні зовнішності і функцій своїх мобільних пристроїв і в 2011 році подала проти корейської компанії позови до судів кількох країн.