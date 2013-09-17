Стало відомо, коли Apple може показати нові iPad (фото)

Видання посилається на французький сайт MacGeneration і попереджає , що інформація може бути некоректною.

Новий повнорозмірний планшет iPad ймовірно буде мати більш тонкий корпус , а iPad mini може отримати Retina -дисплей (екран високої роздільної здатності).

Раніше реліз цих продуктів очікувався ближче до кінця року. Крім планшетів на заході можуть бути представлені ноутбуки Macbook Pro та настільні моноблоки iMac на сучасних процесорах четвертого покоління Intel Core i3 , i5 і i7. Одним з підтверджень цього припущення є інформація від ресурсу 9to5Mac від постачальників про низький рівень запасів iMac в роздрібних магазинах , що може говорити про підготовку до їх заміни .

Раніше Digit.ru повідомляв , що на WWDC - 2013 було оголошено про вихід восени нової операційної системи OS X під кодовою назвою Maverics. Видання припускає, що вихід її фінальної версії також може бути однією з подій заходу 15 жовтня.