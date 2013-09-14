Apple не збирається зберігати відбитки пальців користувача iPhone 5S

03:55, 14 вересня 2013
Наука та IT
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Компанія Apple підтвердила, що відбиток пальця користувача iPhone 5S не буде зберігатися в пам'яті смартфона, а його персональні дані не можуть бути скомпрометовані ні за яких умов, повідомляє видання Cellular News.

iphone / Фото : The Verge

Цифрова копія відбитка пальця, знята сенсорним датчиком Touch ID на новому смартфоні, не тільки не зберігається в пам'яті смартфона, але навіть недоступна стороннім додаткам, в тому числі вимагають проходження процесу аутентифікації, повідомляє Digit.ru.

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Замість збереження відсканованої копії, система Apple конвертує отриману сканером інформацію в унікальний параметр цифрового підпису. Відновлення початкового графічного зображення відбитка неможливо навіть у тому випадку, якщо ці дані вдасться витягти з системи.

Компанія Apple 10 вересня представила iPhone 5S з вбудованим в кнопку Home сканером відбитків пальців Touch ID. Багато ЗМІ висловили побоювання, що в результаті Apple має можливість зібрати базу відбитків пальців користувачів, а надалі ці дані можуть «витекти» в мережу. Ця заява Apple робить такі побоювання безпідставними.

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