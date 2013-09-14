Apple не збирається зберігати відбитки пальців користувача iPhone 5S
Компанія Apple підтвердила, що відбиток пальця користувача iPhone 5S не буде зберігатися в пам'яті смартфона, а його персональні дані не можуть бути скомпрометовані ні за яких умов, повідомляє видання Cellular News.
Цифрова копія відбитка пальця, знята сенсорним датчиком Touch ID на новому смартфоні, не тільки не зберігається в пам'яті смартфона, але навіть недоступна стороннім додаткам, в тому числі вимагають проходження процесу аутентифікації, повідомляє Digit.ru.
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Замість збереження відсканованої копії, система Apple конвертує отриману сканером інформацію в унікальний параметр цифрового підпису. Відновлення початкового графічного зображення відбитка неможливо навіть у тому випадку, якщо ці дані вдасться витягти з системи.
Компанія Apple 10 вересня представила iPhone 5S з вбудованим в кнопку Home сканером відбитків пальців Touch ID. Багато ЗМІ висловили побоювання, що в результаті Apple має можливість зібрати базу відбитків пальців користувачів, а надалі ці дані можуть «витекти» в мережу. Ця заява Apple робить такі побоювання безпідставними.