Apple не збирається зберігати відбитки пальців користувача iPhone 5S

Цифрова копія відбитка пальця, знята сенсорним датчиком Touch ID на новому смартфоні, не тільки не зберігається в пам'яті смартфона, але навіть недоступна стороннім додаткам, в тому числі вимагають проходження процесу аутентифікації, повідомляє Digit.ru.

На тему: Apple представила iPhone 5S і iPhone 5C (фото)

Замість збереження відсканованої копії, система Apple конвертує отриману сканером інформацію в унікальний параметр цифрового підпису. Відновлення початкового графічного зображення відбитка неможливо навіть у тому випадку, якщо ці дані вдасться витягти з системи.

Компанія Apple 10 вересня представила iPhone 5S з вбудованим в кнопку Home сканером відбитків пальців Touch ID. Багато ЗМІ висловили побоювання, що в результаті Apple має можливість зібрати базу відбитків пальців користувачів, а надалі ці дані можуть «витекти» в мережу. Ця заява Apple робить такі побоювання безпідставними.