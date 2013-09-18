Apple випустила операційну систему iOS 7 (фото)

У ОС оновлений дизайн та нові функції, в тому числі «Центр управління», Today і AirDrop.

"У iOS 7 реалізовані відмінні нові функції, такі як« Центр управління », AirDrop для iOS і поліпшена багатозадачність. Буденні завдання тепер стали ще простіші і цікавіші. Хоча багато програм відображаються незвично, ви відразу зрозумієте, як ними користуватися. Так що з самого першого дня ви легко зможете користуватися найдосконалішою в світі мобільною операційною системою", - наголошується в повідомленні компанії.