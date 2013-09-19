Користувачі Apple досі відчувають проблеми із завантаженням iOS 7

Проте встановити її відразу вдалося не всім. Судячи з усього, ажіотаж навколо поновлення в перші години її доступності виявився настільки великим, що сервери Apple не завжди справлялися з навантаженням, пише hitech.vesti.ru.

Принаймні, багатьом, хто намагався запустити скачування операційки видавалося повідомлення про помилку. У деяких випадках воно видавалося пізніше, коли частина оновлення вже була завантажена. Іноді ж користувачам , після завантаження файлу оновлення, повідомлялося, що "оновлення ПЗ недоступно" і пропонувалося "повторити спробу пізніше". Нарешті, з навантаженням не завжди справлялися і сервери активації i - пристроїв - в деяких випадках вона потрібна при установці оновлення операційної системи.

Через це багато користувачів, пише TechCrunch, не змогли скористатися своїми пристроями, навіть оновившись до iOS 7. Судячи за цими ознаками, більшість представників багатомільйонної армії власників пристроїв Apple все ж вирішили встановити iOS 7, незважаючи на суперечки навколо її достоїнств і недоліків.