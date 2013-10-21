Завтра відбудеться презентація новинок Apple

Напередодні Apple розіслала запрошення на захід-анонс своїх новинок. У запрошенні не вказується що саме буде представлено на суд громадськості, а написаний лише такий слоган: «Нам все ще є що показати».

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Як очікується, на заході представлять нове покоління планшетів iPad і iPad mini, нові версії MacBook Pro і Mac Pro, а також нову версію OS X Maverics, повідомляє chip.ua.

Крім того, за деякими даними, нове покоління iPad і iPad mini надійде в продаж вже в кінці цього місяця - 30 або 31 жовтня, оновлені ноутбуки MacBook Pro з'являться у продажу ще раніше - 24 або 25 жовтня, а ось Mac Pro, згідно з чутками, варто очікувати не раніше 15-го листопада.