Apple назвала дату анонсу нового iPad

Захід розпочнеться о 10:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом), повідомляє Лента.ру з посиланням на видання All Things Digital.

На запрошенні намальовані різнокольорові пелюстки, які розлітаються в різні боки. Малюнок виконаний в стилістиці операційної системи iOS 7.

На тему: ЗМІ: Apple вдвічі скорочує виробництво бюджетних iPhone 5С

Під зображенням знаходиться напис We still have a lot to cover (Нам все ще є про що розповісти). Зазначимо, що слово cover в англійській мові може також означати чохол - обкладинку для планшета.

За традицією, Apple не повідомляє, що саме буде представлено на презентації. Журналісти, однак, припускають, що компанія покаже нові планшети iPad і iPad mini.

З чуток , "великий" iPad стане тоншим і легшим і отримає 64-розрядний процесор A7. Такий процесор вже використовується в представленому у вересні смартфоні iPhone 5s . iPad mini оснастять екраном з більш високою роздільною здатністю. Дехто вважає, що компанія вмонтує в планшети сканер відбитків пальців.

Очікується, що Apple 22 жовтня також назве дату виходу OS X 10.9 Mavericks - операційної системи для комп'ютерів Mac, і анонсує нове покоління ноутбуків MacBook Pro.

Раніше повідомлялося, що Apple представить 12-дюймовий MacBook , iPad з високою роздільною здатністю дисплея і бюджетну модифікацію настільного iMac в 2014 році.