Новий власник LiveJournal не хоче запроваджувати цензуру блогів

Новий власник всесвітньо відомого інтернет-сервісу (відомого в Росії як “Живий журнал", або ЖЖ), російський бізнесмен Олександр Мамут заявляє, що цензура блогів не входить в його плани.

"Завжди є люди, які надміру непокояться. Я не ворог сам собі, щоб купити, а потім піти і зіпсувати LiveJournal", - сказав Мамут в інтерв`ю британській газеті "Санді телеграф", яке стало першим великим виступом бізнесмена в пресі після придбання ним у грудні 2007 року всього інтернет-сервісу LiveJournal.

"Для деяких людей занепокоєння є способом життя, вони так живуть. Це типова помилка блоггерів, що ними цікавляться спецслужби", - додав Мамут.

За його словами, цензура не є прибутковою і цікавою справою, і у нього у будь-якому випадку, немає ресурсів для її здійснення.

47-річний бізнесмен має намір зберегти існуючі принципи політкоректності LiveJournal, проте планує використовувати інтернет-сервіс як майданчик для інших сфер свого бізнесу, витримуючи баланс між інтересами спільноти блоггерів і своїми бізнес-інтересами.

Сам Мамут зізнався, що не має особистої сторінки в ЖЖ. На його думку, "блоготворчість" - доля тих, хто не може мовчати або ж справді може розповісти щось цікаве. Сам бізнесмен відносить себе до жоднієї з цих категорій.

"Санді телеграф" зазначає, що на відміну від багатьох інших російських олігархів, Олександр Мамут створив своє багатство не на природних ресурсах чи приватизації колишніх держпідприємств, а головним чином на розвиткові банківської, страхової і видавничої сфери. Йому належать компанії, які видають і продають книжки, радіостанція, журнал, ресторан, він вкладає гроші в моду і кіно.

При цьому на Лондонській фондовій біржі торгуються акції металургійної компанії Oriel Resourses, яка належить Мамутові, а сам він має будинок у лондонському районі Кенсінгтон і середземноморську яхту. Журнал "Форбс" оцінив його статок у 950 мільйонів доларів.

"Я не вважаю себе олігархом, - каже Мамут. - На даному етапі життя мені цікаво робити бізнес, де є елемент творчості. Звичайно, ви не можете вести бізнес без грошей, але я в бізнесі не тільки через гроші. Я хочу бути заглибленим у щось емоційно, для задоволення своєї цікавості".

На початку грудня 2007 року було офіційно оголошено, російська компанія "СУП", яка належить Мамуту і до цього рік управляла російськомовним сегментом LiveJournal, за неназвану суму придбала у американської компанії Six Apart весь інтернет-сервіс.

"СУП" спеціально створила зареєстровану в США компанію LiveJournal, Inc., яка управлятиме сервісом LiveJournal в усьому світу, наголошується в прес-релізі. Компанія базуватиметься в Сан-Франциско і регулюватиметься американським законодавством.

РІА “Новости”