Північна Корея випустила операційну систему Red Star Linux 3.0

Північна Корея в понеділок представила нову версію свого власного Linux -дистрибутиву, рекомендованого для повсюдного використання всередині країни, повідомляє Еспресо.TV із посиланням на Cybersecurity.ru.

Операційна система Red Star Linux 3.0 повністю змінила власний інтерфейс і якщо система Red Star Linux 2.0 була як дві краплі води схожа на Windows 7, то третя версія системи виглядає так, неначе була змальована з Mac OS X.

Самі розробники з корейського комп'ютерного центру KCC, котрі стоять за створенням ОС, нічого не говорять про схожість з Windows 7 або Mac OS X, але заявляють, що третя версія їхнього продукту отримала радикально новий інтерфейс.

Нагадаємо, що розробки Red Star Linux в Північній Кореї ведуться вже близько десяти років, причому друга версія була випущена три роки тому.

Читайте такожApple представила нову iOS 7 для iPhone і iPad

Перші дані про операційну систему розмістив у своєму блозі американський викладач Скотт Вілсон, який провів семестр в Пхеньянському університеті науки і технологій. Даний навчальний заклад фінансується на гроші громадських міжнародних організацій, а багато лекцій тут читаються іноземцями.

Вілсон пише, що він купив дистрибутив у одного з дилерів KCC в Пхеньяні і встановив продукт на свій комп'ютер для оцінки та тестування.

Він пише, що як і колишні версії даної ОС, версія Red Star Linux 3 не має виходу в інтернет, тому що для більшості користувачів з Північної Кореї доступ в глобальну мережу закритий у принципі, але ОС може працювати зі внутрішніми північнокорейськими ресурсами . Також тут є можливості по роботі з офісними документами. Браузер Mozilla Firefox тут був зібраний з вихідних кодів і перейменований в «Найнара» (Моя Батьківщина). Також тут є програми для роботи з PDF і емулятор Windows WINE. Зрозуміло, в дистрибутиві немає програм для шифрування даних.