Google проілюстрував Олімпіаду веселкою

Ілюстрація, що зображає різні зимові види спорту на тлі шести кольорів веселки, з'являється в центрі сторінки при потраплянні на сайт пошуковика або ж у лівому верхньому кутку при пошуку. До «дудлу» прив'язаний пошуковий запит «Олімпійська хартія».

Ілюстрація також супроводжується цитатою зі статті Олімпійської хартії, - зводу основних принципів діяльності Міжнародного олімпійського комітету, - декларує право кожної людини займатися спортом без якої-небудь дискримінації. Шестиколірний райдужний прапор вважається символом руху на захист прав сексуальних меншин.

Як нагадує Лента.ру напередодні відкриття Олімпіади, 6 лютого, генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав дотримуватися цього принципу Олімпійської хартії і припинити дискримінацію сексуальних меншин. Ця заява була розкритикована з боку російських посадовців. Так, голова комітету Держдуми з міжнародних справ звинуватив генсекретаря ООН у підтримці супротивників Росії: «Зробивши наголос на темі геїв у виступі в Сочі, Пан Гі Мун на ділі підіграв тим, хто веде атаки на Росію. Не думаю, що це роль генсека ООН», - написав він у своєму твіттері.

На тлі підготовки до Олімпійських ігор у Сочі розгорнулася міжнародна кампанія на захист прав сексуальних меншин у Росії. Деякі громадські діячі закликали бойкотувати захід, з вимогою скасувати так званий закон про гей-пропаганду виступили письменники, лауреати Нобелівської премії, комітет ООН з прав дитини, найбільші міжнародні правозахисні організації.

Закон про заборону «пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх був прийнятий у Росії влітку 2013 року і застосовується все частіше, в тому числі, і щодо дітей.