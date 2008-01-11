Велика Британія схвалила план будівництва АЕС нового покоління

Велика Британія схвалила план будівництва нового покоління АЕС. Відповідну заяву зробив міністр у справах бізнесу і підприємництва Джон Хаттон, виступаючи перед парламентом. "Атомна енергія має відігравати ключову роль в майбутній енергетиці Великобританії поряд з іншими джерелами енергії з низьким вмістом вуглецю. Вона є випробуваним і безпечним джерелом енергії", - цитує Associated Press слова Д.Хаттона.

Тим часом, представники організацій із захисту довкілля, включаючи Greenpeace, вже засудили це рішення і заявили про намір подати на британський уряд до суду.

Атомні електростанції забезпечують близько 20% всього обсягу енергоспоживання у Великій Британії, але в країні до 2023 р. через закінчення терміну експлуатації залишиться тільки одна працююча АЕС. Питання будівництва нових АЕС тривалий час не мало популярності серед багатьох членів правлячої Лейбористської партії, проте в 2006 р. прем`єр-міністр Тоні Блер виступив на підтримку цього проекту, вважаючи його принципово важливим для забезпечення гарантованого енергопостачання країни. Крім того, Великобританія взяла на себе зобов`язання щодо скорочення парникових викидів до 2050 р. на 60% проти рівня 1990 р., і досягти цього британська влада планує за рахунок переходу на атомне енергопостачання, а також за рахунок використання сили припливів і вітру.

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