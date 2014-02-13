Частка ОС Android у смартфонах досягла 78%

У той же час частка смартфонів на платформі Android в світових продажах за підсумками минулого року зросла на 12 п.п. і досягла 78,4%. У 2013 році було продано 758,7 млн пристроїв такого типу (збільшення на 68%), пише ИТАР-ТАСС.

Смартфони на платформі ОС Microsoft зайняли 3,2% ринку, продажі досягли 30,8 млн пристроїв, що на 82% вище показника 2012 року.

Загальні світові продажі смартфонів кінцевому споживачеві в 2013 році зросли на 42% і перевищили 967 млн пристроїв.

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Наприкінці січня 2013 року акції Apple різко подешевшали (на 8,2%), до $505,5 за акцію на відкритті торгів на NASDAQ - обвал котирувань спровокувала звітність компанії за четвертий квартал 2013 року, так як інвестори очікували великих продажів смартфонів.

Капіталізація компанії знизилася на $40,5 млрд - із $495 млрд до $454,5 млрд.

Чистий прибуток Apple за квартал з жовтня по грудень склав $13,07 млрд, виручка - $57,6 млрд. За цей період було продано 51 млн смартфонів iPhone і 26 млн планшетів iPad.

Рік тому, в січні 2013 року, акції IT-гіганта Apple також впали після публікації звітності за перший квартал 2012/13 фінансового року (жовтень - грудень 2012 року). Падіння сталося, незважаючи на зростання чистого прибутку на 0,8%, до $13,1 млрд. За цей період, у порівнянні з таким же періодом минулого року, були збільшені продажі смартфонів IPhone - на 29%, планшетників IPad - на 49%. Однак попит на персональні комп'ютери продовжив скорочуватися: за даними звіту, він впав ще на 21%. Тим не менш Apple вдалося реалізувати 4,1 млн ПК, повідомляє Associated Press.

Тоді після оприлюднення звіту акції компанії впали в ціні на $51,48, до $469 за папірець.