Україну знову можуть визнати "піратом №1"
17:30, 13 лютого 2014Наука та IT
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Міжнародний Альянс Інтелектуальної Власності повторно рекомендував визнати Україну "піратом №1" у світі.
Україна лідирує за показниками цифрового піратства
Організація відзначає в Україні найвищий рівень цифрового та фізичного піратства.
Про це йдеться в офіційному звіті Міжнародного Альянсу Інтелектуальної Власності.
Як повідомляє УП, минулого року за Україною закріпили статус "Priority Foreign Country", який визначає нашу країну як "найбільш піратську".
У звіті вказано, що розслідування у справі про порушення прав інтелектуальної власності в Україні, ініційоване США торік має завершитися 28 лютого.
IIPA закликає американську владу докласти зусиль щодо виправлення ситуації з порушенням інтелектуальних прав, а якщо український уряд не виправить ситуацію, вжити всіх необхідних заходів у рамках законодавства, щоб компенсувати економічні збитки
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