Україну знову можуть визнати "піратом №1"

Організація відзначає в Україні найвищий рівень цифрового та фізичного піратства.

Про це йдеться в офіційному звіті Міжнародного Альянсу Інтелектуальної Власності.

Як повідомляє УП, минулого року за Україною закріпили статус "Priority Foreign Country", який визначає нашу країну як "найбільш піратську".

У звіті вказано, що розслідування у справі про порушення прав інтелектуальної власності в Україні, ініційоване США торік має завершитися 28 лютого.

IIPA закликає американську владу докласти зусиль щодо виправлення ситуації з порушенням інтелектуальних прав, а якщо український уряд не виправить ситуацію, вжити всіх необхідних заходів у рамках законодавства, щоб компенсувати економічні збитки