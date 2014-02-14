Дослідження тривалістю 11 років показало, що мобільні телефони не шкодять здоров'ю

Згідно зі звітом, немає ніяких підстав вважати, що використання мобільного телефону підвищує ризик розвитку онкологічних захворювань. Випромінювання базових станцій в свою чергу також не підвищує ризик розвитку раку, пише ТСН з посиланням на Telegraph.

Глава MTHR професор Девід Коггон повідомив, що, коли 11 років тому дослідження тільки починалося, уявлення вчених про можливий вплив мобільних телефонів на людський організм були різними, часто діаметрально протилежними.

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Тепер же, вважає Коггон, дослідження, яке було повністю незалежним, поставило певну крапку в багаторічних суперечках. З іншого боку, Коггон не став заперечувати, що певні питання про вплив випромінювання телефонів на здоров'я все ж залишилися, але в цілому приводів для занепокоєння стало істотно менше.

Зараз вчені планують провести ще більш масштабне і довгострокове дослідження, яке охопить 100 тисяч користувачів мобільників.