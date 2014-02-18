Засновник Всесвітньої мережі висловився за "перезавантаження" інтернету

Бернерс-Лі підкреслює: "Потенціал Мережі мене надихає і в той же час турбує, тому що він опинився під загрозою зловживань з боку урядів, компаній, злочинних співтовариств", - пише Инопресса з посиланням на La Repubblica.

Найбільшу загрозу вчений бачить в програмах масового спостереження з боку агентств, які здійснюють електронне шпигунство в США і Великобританії, про що свідчать викриття Едварда Сноудена, передає видання. Застосування цих програм може призвести до "загальної втрати довіри і балканізації Мережі".

Бернерс-Лі говорить про повторну децентралізації Мережі: "Ми повинні зберігати пильність перед обличчям надмірної концентрації".

Також необхідно підтримувати web відкритим для всіх: будь-яка платформа повинна бути вільна у використанні того програмного забезпечення, яке вона хоче встановити. Необхідно рухатися в напрямку все більш широкого доступу: понад 60% населення планети поки відрізані від інтернету. Ціни продовжують залишатися непереборним бар'єром для багатьох.

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"Нарешті, слід вести боротьбу за захист права на приватне життя і свободу самовираження: від боротьби з цензурою до викриття шпигунських програм і прийняття законів, що перешкоджають необмеженості масового стеження", - підсумовує вчений.

Довідка. Тім Бернерс-Лі, британський вчений, який в 1989 році розробив для Cern, Європейського центру ядерних досліджень, World Wide Web. Проект передбачав публікацію гіпертекстових документів, пов'язаних між собою гіперпосиланнями, що полегшило б пошук і консолідацію інформації. Були винайдені ідентифікатори URI (і, як окремий випадок, URL), протокол HTTP і HTML. Ці технології лягли в основу сучасної Всесвітньої павутини.