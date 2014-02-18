Microsoft звинуватила владу України у 200-мільйонних збитках

Збиток від використання піратського ПЗ у компанії оцінюють в $200 млн при розрахунку за ринковими цінами. При цьому у Держслужбі інтелектуальної власності відзначають скорочення використання неліцензійного ПО в 2013 році.

Як розповів виданню "КоммерсантЪ" генеральний директор "Microsoft Україна" Дмитро Шимків, в 2013 році держбюджетом передбачалося виділення коштів на програму з легалізації використовуваного державними органами програмного забезпечення.

"Згідно з програмою планувалося придбання ліцензійних операційних систем Windows і пакетів Office для 68 тис. комп'ютерів, що складає близько 7% від всіх пристроїв в держорганах, на яких встановлено нелегальне ПЗ",- зазначає пан Шимків.

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Однак, за його словами, жодні активні дії з легалізації з боку держави не робилися. Дмитро Шимків також додав, що, за його інформацією, в бюджеті на 2014 рік кошти на купівлю держорганами легального ПЗ не передбачені. "Якщо держава готова владнати з нами питання легалізації, то ми готові надати ПЗ за пільговими цінами, в десятки разів нижче ринкових",- заявив він.