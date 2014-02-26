Mobile World Congress назвала планшет і смартфон року

Той факт, що Apple ігнорує Mobile World Congress, не завадив iPad Air стати планшетом року за версією GSMA, засновника заходу. В той же час iPhone 5s призом обділили: смартфоном року став HTC One, пише UkrainianiPhone.com.

Нове покоління яблучних планшетів дійсно вийшло успішним. Мало того, що за автономністю iPad Air "рве" всіх своїх конкурентів, так і споживачі "рублем" голосують за ці девайси. До речі, до MWC iPad Air був визнаний планшетом року за версією Hi-Tech.Mail.Ru.

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Mobile World Congress - найбільша в світі IT-виставка, у якій беруть участь практично лідери індустрії. Захід проводиться щорічно в другій половині лютого в Барселоні, Іспанія. Apple традиційно не бере участі в MWC, презентуючи продукти тоді, коли вважає за потрібне. А ось Samsung не гребує: саме в рамках конгресу корейці вперше показали неоднозначний Galaxy S5.