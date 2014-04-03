У Японії винайшли перший у світі повітряний дисплей

"Основна відмінність нашого дисплея від раніше створених технологій - набагато ширший кут огляду. Крім того, ми значно поліпшили систему розпізнавання жестів і добилися дуже швидкого відгуку інтерфейсу", - сказав Масатосі Ісікава, професор Токійського університету в інтерв'ю Reuters, повідомляє ИТАР-ТАСС.

За його словами, повітряний екран - це зображення, яке висить в повітрі. Ефект досягається з допомогою світла, відбитого спеціальним дзеркалом від світлодіодного дисплея. Спроекційовану таким чином картинку добре видно практично під будь-яким кутом. Інтерактивним цей інтерфейс роблять стереокамери, які знімають сотні кадрів в секунду, що дозволяє програмі моментально реагувати на рухи.

"Не треба нічого тримати в руках. Ти просто заходиш в кімнату і з допомогою певних жестів запускаєш, наприклад, комп'ютерну гру, яка спливає перед тобою прямо з повітря", - пояснює Масатосі Ісікава.

Як вважають вчені, така технологія буде затребувана в багатьох сферах суспільного життя: від хірургії до ігрової індустрії. Діючий прототип розробники планують представити до кінця року, а вже в 2015 запустити серійне виробництво повітряних екранів.

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