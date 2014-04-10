Google та Facebook закликали інтернет-користувачів змінити всі свої паролі

Найбільші інтернет-компанії світу, серед яких Google, Facebook, Yahoo та інші, закликали користувачів змінити всі свої паролі через виявлену уразливість в системі програмної захисту OpenSSL, повідомляє BBC News.

Згідно з повідомленням, внаслідок виявленої помилки в програмі SSL-шифрування інтернет-користувачі можуть втратити персональні дані та паролі різних веб-сервісів. Визначити сайти, на яких використовується пакет шифрування OpenSSL, можна за допомогою картинки замка, яка з'являється в адресному рядку браузера.

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За даними видання, деякі компанії вже оновили свої ресурси таким чином, щоб вразливість не могла нашкодити користувачам. При цьому фахівці з Google відзначають, що навіть після встановлення оновленої версії OpenSSL деякі акаунти можуть все одно залишатися уразливими для атаки.

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Крім того, вперше дана уразливість з'явилася близько двох років тому. На думку IT-експертів, за цей час нею могли скористатися багато хакерів. Втім, фахівці також припускають, що далеко не всі хакери могли знати про цю уразливість до офіційного оголошення про дефект.