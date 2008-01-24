Nokia представила гламурний телефон (фото)
14:12, 24 січня 2008Наука та IT
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Лазерне гравіювання алюмінієвого корпусу
|Nokia 7900. Фото з сайту flickr.com
Створювати телефон Nokia допомагав дизайнер Фредерік Добаль (Frederique Daubal).
Телефон оснащений великим OLED-дисплеєм, двохмегапіксельною фотокамерою, гігабайтом пам`яті і цифровим аудіоплеєром. Nokia 7900 Crystal Prism підтримує передачу даних у мережах третього покоління.
Пристрій надійде в продаж в першому кварталі 2008 року і коштуватиме близько 375 євро.
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