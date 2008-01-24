Nokia представила гламурний телефон (фото)

14:12, 24 січня 2008
Наука та IT
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Лазерне гравіювання алюмінієвого корпусу

Nokia 7900. Фото з сайту flickr.com
Фінська корпорація Nokia представила телефон Nokia 7900 Crystal Prism, який позиціонується як "гламурний" і орієнтований на "шанувальників хорошого дизайну". Основним дизайнерським рішенням є лазерне гравіювання алюмінієвого корпусу, повідомляє Лента.ру.

Створювати телефон Nokia допомагав дизайнер Фредерік Добаль (Frederique Daubal).

Телефон оснащений великим OLED-дисплеєм, двохмегапіксельною фотокамерою, гігабайтом пам`яті і цифровим аудіоплеєром. Nokia 7900 Crystal Prism підтримує передачу даних у мережах третього покоління.

Пристрій надійде в продаж в першому кварталі 2008 року і коштуватиме близько 375 євро.

 

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