Стався глобальний збій у роботі Facebook

Як повідомляє російський ресурс CNews, при спробі зайти на сайт найбільшої в світі соціальної мережі Facebook (facebook.com) видається повідомлення: «Вибачте, щось пішло не так. Ми працюємо над вирішенням проблеми і плануємо все полагодити як можна швидше».

Читайте такожУ Росії хочуть створити власний інтернет «Чебурашка»За спостереженнями CNews, сайт Facebook не відкривався приблизно з 11:50 за московським часом (10:50 за Києвом). Проблема спостерігалась "як мінімум у користувачів в Росії, Білорусі та США" (також і в Україні та Молдові - ред.).

Мобільний додаток Facebook також не міг підключитися до соцмережі. Окремий додаток Facebook Messenger також не працював.

Причини збою невідомі, повідомляло видання.

Станом на 11:25 за Києвом, сайт Facebook запрацював.