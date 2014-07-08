Sony анонсувала новий смартфон для любителів селфі

Головною особливістю смартфона стала його фронтальна камера, яка отримала 5 мегапікселів і спеціальний "м'який" спалах. Крім того, на смартфон встановлені програми для обробки фотографій, такі як AREffect, передає ТСН.uа.

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Сам Xperia C3 відноситься до середньої категорії смартфнов, але оснащена при цьому 5,5-дюймовим екраном з роздільною здатністю 1280х720 пікселів. В пластиковому корпусі гаджета знаходиться 4-ядерний процесор з частотою 1,2, 1 Гб оперативної і 8 Гб внутрішньої пам'яті, а також акумулятор на 2500 mAh. Очікується, що Xperia C3 від Sony вийде на ринок вже в серпні.