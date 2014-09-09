У США проходить презентація iPhone 6 (онлайн-трансляція)
19:58, 09 вересня 2014Наука та IT
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Біля фірмового магазину Apple в Нью-Йорку вже вишикувалася черга за новим iPhone 6.
REUTERS
Як очікується, смартфон iPhone 6 буде оснащений екраном, який зможе передавати користувачеві окремі тактильні відчуття. Читайте такожВ Нью-Йорку люди з розкладачками та спальниками вже займають чергу за iPhone 6 (фото)
Згідно з інсайдерською інформацією, носити ім'я iPhone 6 буде лише модель з дисплеєм 4,7 дюймів. Збільшену версію смартфона назвуть iPhone Plus.
Британська рок-група U2 візьме участь у прес-конференції Apple в Каліфорнії, де очікується презентація нових продуктів компанії.
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