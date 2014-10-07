Вчені створили матеріал, що дозволяє дихати під водою без акваланга
12:47, 07 жовтня 2014Наука та IT
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Вчені з Данії створили матеріал на основі кристалів Aquaman Crystal, який дозволить підводникам, а також людям із хворими легенями переміщатися без громіздких балонів з киснем.
Новий матеріал замінить громіздкі балони з киснем / Фото: gazoff.ru
"Кілька крупинок цієї речовини здатні зв'язувати кисень, достатній для вільного дихання. Крім того, матеріал здатний абсорбувати кисень з води, що дасть можливість водолазам вільно переміщатися", - сказано в повідомленні, передає zn.ua.
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За словами глави дослідницької групи Христина Маккензі, коли матеріал поглинає кисень, він може зрівнятися з балоном чистого кисню під тиском.
Очікується, що за допомогою такого способу людина зможе пробути під водою кілька годин.
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