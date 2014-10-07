Вчені створили матеріал, що дозволяє дихати під водою без акваланга

"Кілька крупинок цієї речовини здатні зв'язувати кисень, достатній для вільного дихання. Крім того, матеріал здатний абсорбувати кисень з води, що дасть можливість водолазам вільно переміщатися", - сказано в повідомленні, передає zn.ua.

Читайте такожВчені пов'язали втрату нюху з наближенням смерті

За словами глави дослідницької групи Христина Маккензі, коли матеріал поглинає кисень, він може зрівнятися з балоном чистого кисню під тиском.

Очікується, що за допомогою такого способу людина зможе пробути під водою кілька годин.

Нагадаємо, раніше стало відоме місце і час народження ВІЛ.