Всі підсумки презентації iPhone 6 і Apple Watch (відеоогляд)

Як повідомляє оглядач Danila Kulesha, компанія Apple на презентації 9 вересня показала iPhone 6, iPhone 6 plus з діагоналлю 4.7 та 5.5 дюймів відповідно. Обидва смартфони оснащені процесором нового покоління Apple A8 і співпроцесором M8, який відстежує активність користувача. Обидва смартфони мають камеру на 8 мегапікселів з апертурою f/2.2 і спалахом True Tone. Єдина відмінність камери iPhone 6 plus - оптична стабілізація зображення при зйомці відео.

Apple також представила систему Apple Pay, яка дозволяє прикладаючи смартфон до терміналу проводити платежі одним дотиком пальця. Поки що в США є 220 точок, які готові приймати гроші таким чином.

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Apple Watch заміряє основні показники здоров'я користувача. Його можна використовувати як просунутий спортивний трекер. Зміна режиму годинника змінює інтерфейс. Годинник надійде у продаж не раніше 2015 року за ціною близько 350 доларів США.