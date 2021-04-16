Український інститут інтелектуальної власності зареєстрував в Україні кілька нових торгових марок американських технологічних корпорацій Apple та Facebook.
Про це свідчать дані з бази Укрпатенту.
Заявки на отримання патентів Apple подала ще у 2017 році, однак вони були зареєстровані 14 квітня цього року. Зокрема, техногігант запатентував торгові марки та зображення знаків "Эппл" і "Яблоко" російською мовою. Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації обох - 5 жовтня 2027 року.
Раніше Apple також реєструвала в Україні торгові марки "Айпед", "Ейрподс", "Хоумпод", "Айфон".
Водночас Facebook запатентувала в Україні логотип компанії Oculus VR, що спеціалізується на створенні апаратного і програмного забезпечення для віртуальної реальності. Заявка на патент була подана також у 2017 році та зареєстрована 14 квітня 2021-го. Діятиме реєстрація до грудня 2027-го.
Раніше у лютому Facebook також зареєструвала в Україні торговельну марку "OCULUS".
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