Заявки на отримання патентів були подані у 2017 році та зареєстровані у квітні 2021-го.

Український інститут інтелектуальної власності зареєстрував в Україні кілька нових торгових марок американських технологічних корпорацій Apple та Facebook.

Про це свідчать дані з бази Укрпатенту.

Заявки на отримання патентів Apple подала ще у 2017 році, однак вони були зареєстровані 14 квітня цього року. Зокрема, техногігант запатентував торгові марки та зображення знаків "Эппл" і "Яблоко" російською мовою. Очікувана дата закінчення строку дії реєстрації обох - 5 жовтня 2027 року.

Раніше Apple також реєструвала в Україні торгові марки "Айпед", "Ейрподс", "Хоумпод", "Айфон".

Водночас Facebook запатентувала в Україні логотип компанії Oculus VR, що спеціалізується на створенні апаратного і програмного забезпечення для віртуальної реальності. Заявка на патент була подана також у 2017 році та зареєстрована 14 квітня 2021-го. Діятиме реєстрація до грудня 2027-го.

Раніше у лютому Facebook також зареєструвала в Україні торговельну марку "OCULUS".

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова