Археологи знайшли найбільше і найдавніше місто в Ірландії: це переписує історію

Археологи виявили найбільше поселення з коли-небудь знайдених у доісторичній Британії та Ірландії, і це переписує історію бронзової доби. Про це пише Interesting Engineering.

Згідно з нещодавнім дослідженням, опублікованим у журналі Antiquity, поселення, оточене двома кільцевими спорудами, налічувало близько 600 будинків у межах комплексу городищ Балтінгасс, який включає 13 вершин пагорбів. Епічний рельєф місцевості відображає це новаторське відкриття, оскільки в цьому районі знаходяться монументальні археологічні знахідки раннього неоліту і бронзового століття, такі як щойно виявлене поселення.

"Як найстаріше і найбільше скупчення будинків на сьогоднішній день, Брюссельстаунське кільце є інтригуючим прикладом для розуміння динаміки розселення в Ірландії в бронзовому столітті. Це означає: прото-міський розвиток у Північній Європі міг відбутися майже на 500 років раніше, ніж традиційно вважається", - заявили автори дослідження.

Археологи виявили ранній прототип міста "на 500 років раніше, ніж традиційно вважається".

Найстаріше ірландське місто

Цікаво, що в графстві Віклоу, Ірландія, цей комплекс розташований усередині монументальної споруди, званої Брюссельстаунським кільцем. Воно складається з двох фортечних стін: однієї навколо зовнішньої частини села і невеликої, розташованої в центрі пагорба.

Аерофотозйомка показала, що на околиці центру міста розкидано 509 будинків, хоча точне призначення цих огорож ще належить визначити. Однак у центральній частині було виявлено невелике скупчення з 98 будинків.

Радіовуглецевий аналіз показав, що поселення однозначно належить до пізнього бронзового віку та раннього залізного віку (3700-800 рр. до н.е.). На цьому горбистому масиві археологи, мабуть, виявили й інші огорожі. Досі вони розкопали це місце з "високою щільністю здуття" тільки чотири рази, викопавши траншеї над платформами будинків. Автори дослідження пояснили:

"У траншеї 1 було виявлено шар гальки, що відповідає підлозі, а також свідчення великої пожежі. У траншеї 3 було виявлено частину вогнища, оточену низкою отворів від кілків, а в траншеях 2 і 4 були знайдені сліди ям та інших потенційних отворів від кілків. Як це типово для ірландських городищ, набір артефактів був мізерним і складався з невеликої кількості кам'яних знарядь і обпаленої глини".

Наявність прісної води

Зазначається, що як вчить нас історія цивілізації, джерело води є найважливішим ресурсом. Тож, крім того, археологи виявили те, що може бути першою у своєму роді цистерною для води в Ірландії. Вчені описали її як "унікальну споруду, окреслену великими каменями". Мабуть, струмок впадав у споруду зі скелястого виступу, можливо, для забезпечення великого міста прісною водою.

Маючи перед собою таке процвітаюче і розвинене поселення, що випередило свій час, археологи поставили собі питання, чому це місце було занедбане. Зіставляючи дані про останнє, вражаюче поселення з іншими гірськими поселеннями в Ірландії, археологи заявили, що ця історія вписується в регіональний занепад, який поки що не пов'язаний зі зміною клімату.

"У майбутніх дослідженнях основна увага буде приділена підтвердженню характеру і датування потенційної цистерни, виявленню структурних особливостей доісторичних круглих будинків і встановленню характеру і хронології навколишніх елементів", - йдеться в дослідженні.

