Археологи зробили несподіване відкриття в біблійному місті з Об'явлення Івана Богослова

Зірками розкопок стали мармурова ванна римської епохи, а також фрагмент торсу чоловічої статуї.

У турецькому Ефесі археологи зробили кілька цікавих відкриттів. Це місто відоме як одна із семи церков Азії, згаданих в Об'явленні Івана Богослова, пише Fox News.

Зазначається, що зірками розкопок стали мармурова ванна римської епохи, а також фрагмент торса чоловічої статуї. Археолог Сердар Айбек розповів журналістам, що ванна датується I століттям н. е.

На відміну від великих громадських лазень Ефеса, нещодавно виявлена ванна, ймовірно, призначалася для домашнього використання.

Відео дня

"Це незвичайна знахідка, тому що ми не часто стикаємося з подібними речами. Ми вважаємо, що вона належала Терасним будинкам і використовувалася в I столітті нашої ери. Ми знайшли її під час робіт у театрі, і її розміри показують, що вона використовувалася в будинку", - поділився Айбек.

Археологи вважають, що ванна належала комплексу терасових будинків Ефеса, де багаті римські сім'ї жили в розкішних віллах. Вона була висічена з регіонального сорту мармуру Greco Scritto, відмінною рисою якого є чорні прожилки. Також археологи з'ясували, що після використання в будинку ванну пізніше переробили на фонтан.

Крім того, Айбек додав, що фрагмент торса чоловічої статуї є абсолютно несподіваною знахідкою. Статуя була висічена з декількох частин і з'єднана разом, а потім розібрана.

Археологи виявили в 5000-річній фортеці унікальну знахідку

Раніше на півдні Іспанії археологи виявили фортецю віком 5000 років, проте найбільшим сюрпризом стали не її стародавні стіни, а тіло римського солдата, похованого всередині. Ця знахідка, яка породила більше запитань, ніж відповідей.

Побудована близько 3000 року до н.е. в мідному столітті - перехідному періоді між неолітом і бронзовим століттям - фортеця вирізняється вражаючим геометричним плануванням. Дев'ятикутна зовнішня стіна і складні внутрішні оборонні споруди робили її практично неприступною.

Археологи знайшли всередині покинутої фортеці тіло римського легіонера. Що робить цю знахідку такою дивною, то це час - поховання відбулося приблизно через 2500 років після того, як це місце було покинуте.

Зазначається, що біля знайденого тіла, вік якого становив від 25 до 35 років, було виявлено пугіо - короткий кинджал, колись стандартну зброю римських легіонів, які завоювали Іспанію у 218 році до н.е.

Вас також можуть зацікавити новини: