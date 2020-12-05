Японський міжпланетний зонд "Хаябуса-2" скинув капсулу зі зразками ґрунту астероїда Рюгу на Землю.
Читайте такожЗонд NASA торкнувся астероїда і зібрав зразки його грунту (відео)Про це повідомило Японське агентство аерокосмічних досліджень. Капсула повинна приземлитися в Австралії сьогодні ввечері. Зразки були взяті з астероїда на відстані 340 млн км від Землі.
Зонд після скидання капсули здійснив маневр з віддалення від орбіти Землі. Його хочуть використовувати для дослідження поверхні астероїда 1998 KY26, який рухається по орбіті між Землею і Марсом, передає kommersant.
Зонд "Хаябуса-2"
Зонд "Хаябуса-2" запустили в грудні 2014 року. Він знаходився в районі астероїда Рюгу з червня 2018 року по листопад 2019-го і двічі здійснював успішні посадки на нього. Під час однієї з посадок він зробив вибух, щоб створити штучний кратер і отримати грунт з глибших шарів астероїда.
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