Ознаки біологічної активності виявлено на планеті-гіганті, повністю вкритій водою.

Астрономи виявили ознаки біологічної активності на планеті, що розташована на відстані 124 світлових років від Землі, і це, на їхню думку, найпереконливіший доказ існування позаземного життя. Про це пише Financial Times із посиланням на дослідження, яке буде опубліковано в журналі Astrophysical Journal Letters.

Зазначається, що за допомогою космічного телескопа вчені виявили особливі органічні молекули в атмосфері планети K2-18b, вкритої водою, яка у 8,6 раза більша за Землю і обертається навколо червоної карликової зірки. На Землі такі молекули виробляються тільки живими організмами.

Астробіологи, які вивчають позаземне життя, вперше зацікавилися K2-18b у 2023 році, коли дані з нового космічного телескопа "Джеймс Вебб" засвідчили наявність у її атмосфері метану та вуглекислого газу - це перший випадок, коли молекули на основі вуглецю було виявлено в атмосфері придатної для життя планети за межами нашої Сонячної системи.

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Тепер два окремі прилади телескопа виявили високі рівні диметилсульфіду та диметилдисульфіду - молекул, що на Землі виробляються лише живими організмами, зокрема, морським фітопланктоном. При цьому, за словами кембриджських учених, не існує відомого небіологічного процесу, здатного генерувати ці молекули в таких великих кількостях.

Як зазначив Нікку Мадхусудхан, професор астрофізики Кембриджського університету, який очолював міжнародний проект, умови на K2-18b можуть бути дзеркальним відображенням ранніх океанів Землі. Чи може на K2-18b також існувати морський харчовий ланцюжок, у якому більші істоти харчуються мікробами, поки сказати неможливо.

Астрономи вимірюють склад атмосфери далекої планети, аналізуючи світло від її батьківської зірки, коли планета проходить перед нею. За словами Мадхусудхана, пряма зйомка K2-18b, ймовірно, не під силу телескопам, розробленим у доступному для огляду майбутньому, оскільки вона перебуває надто далеко від Землі і занадто близько до батьківської зірки.

Астрономи виявили близько 5800 планет за межами нашої Сонячної системи, і багато з них вивчають як кандидатів на позаземне життя. Найближчими аналогами K2-18b у нашій Сонячній системі можуть бути океани, які, як вважається, існують під крижаною поверхнею деяких місяців Юпітера і Сатурна.

Пошук життя на інших планетах

NASA збирається запустити новий космічний телескоп, який може бачити в 100 разів більше, ніж космічний телескоп Хаббл, і може допомогти вченим розробити технологію для виявлення інопланетних світів.

Телескоп Nancy Grace Roman буде запущено приблизно в травні 2027 року, він дасть змогу астрономам розгадувати наукові таємниці, пов'язані з темною енергією, екзопланетами та інфрачервоною астрофізикою.

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