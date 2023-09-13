Передбачається, що поверхня цієї екзопланети покрита океаном.

Вчені за допомогою космічного телескопа Вебба досліджували екзопланету, на якій може бути життя. Про це повідомляє Space.com.

Так звана планета хайсова K2-18 b приблизно вдвічі більша за Землю й обертається в зоні проживання зірки, розташованої за 120 світлових років від нашої Сонячної системи.

Як повідомляється, телескоп Джеймса Вебба (JWST) виявив докази молекул на основі вуглецю в атмосфері передбачуваного океанічного світу.

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Позасонячна планета або екзопланета, відома як K2–18 b, є привабливою мішенню для астрономів у пошуках життя за межами Сонячної системи. Попередні дослідження показали, що планета може бути покрита водою - важливим інгредієнтом для життя.

Також нове дослідження показало сліди вуглекислого газу і метану в атмосфері екзопланети і відсутність аміаку, що, ймовірно, вказує на наявність водного океану в атмосфері, багатій воднем.

Окрім виявлення молекул вуглецю, результати JWST також показали можливу присутність чогось потенційно більш цікавого в атмосфері K2–18 b.

Здається, космічний телескоп виявив диметилсульфід, який на Землі виробляється лише як побічний продукт життя, в основному створений фітопланктоном.

На даний момент вчені з обережністю ставляться до цього виявлення, оскільки воно набагато менш достовірно, ніж присутність молекул вуглецю. Навіть якщо на планеті є океан з рідкою водою і атмосфера, що містить молекули вуглецю, це не обов'язково означає, що на ній є життя або що екзопланета взагалі може підтримувати живі істоти.

Ширина планети приблизно в 2,6 рази більша за Землю, а це означає, що її внутрішня частина містить лід високого тиску, схожий на Нептун, але з тоншою атмосферою та поверхнею океану. Це означає, що на планеті може википати рідка вода, що робить її океани занадто гарячими для життя.

Життя на Марсі - що відомо

Як повідомляв УНІАН, марсохід Perseverance виявив важливі зразки в дельті стародавньої річки на Червоній планеті. Вони допоможуть визначити, чи існувало коли-небудь життя на Марсі.

За словами вчених, вивчені скелі на Марсі мають дуже високу концентрацію органічних речовин.

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