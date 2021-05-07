Після кількох хвилин тренувань завдяки своїй природній чутливості бджоли змогли ідентифікувати заражені зразки за лічені секунди.

Науковці Вагенінгенського університету в Нідерландах навчили бджіл визначати заражених коронавірусом SARS-CoV-2 за запахом.

Як розповіли у прес-службі навчального закладу, в дослідженні брали участь 150 бджіл. Науковці тренували комах, даючи їм ласощі - розчин води з цукром - щоразу, коли ті відчували запах інфікованих зразків. Тоді бджоли розгортали язичок та збирали солодку воду.

Зрештою, завдяки своїй природній чутливості комахи почали ідентифікувати заражені зразки за лічені секунди та розгортати язичок біля них уже без винагороди.

"Коронавірус, як і інші хвороби, викликає метаболічні зміни в організмі, через що з'являється запах. Бджіл можна за лічені хвилини навчити розпізнавати запах зразків, заражених SARS-CoV-2", - пояснили науковці.

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"Наступним кроком є робота над масштабованістю цього підходу. Бджоли доступні у всьому світі, тому єдине, що потрібно людям, - це машина, щоб мати змогу навчати бджіл. Компанія InsectSense вже розробила прототипи машини, яка може автоматично тренувати кілька бджіл одночасно, та біосенсора, який використовує навчених бджіл для діагностики", - розповіли у прес-службі університету.

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Переклад: Катерина Комолова