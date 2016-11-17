В Одесі після трирічної паузи сьогодні вирушає в експедицію єдине в Україні науково-дослідне судно "Іскатель"

Рейсове завдання передбачає розвідувальні пошукові роботи для розвідки нафтогазових родовищ та сейсмоактивних ділянок у північно-західній частині Чорного моря, передає 112 Україна.

"В Одесі відновлює свою роботу єдине в Україні науково-дослідне судно "Іскатель". При успішному результаті справи на цю експедицію покладаються великі надії, тому що це може стати ще одним кроком до енергетичної незалежності України", - йдеться у повідомленні.

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Пошуково-розвідувальні роботи передбачають приріст ресурсів за планом на рівні 40 млрд кубометрів газу.

Раніше Україна повідомила Росію про ініціювання арбітражного розгляду через порушення нею Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права.