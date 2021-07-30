Криголам James Clark Ross повинен прибути в порт Одеси вже цієї осені, після чого відправиться в експедицію.

Кабінет Міністрів виділив кошти на покупку науково-дослідного судна-криголама, який використовуватимуть українські полярники для експедицій. Судно вже восени має бути в порту Одеси.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві освіти та науки України у відповідь на запит.

Скільки коштує судно

За інформацією Національного антарктичного наукового центру, покупна ціна криголама James Clark Ross для України становить 5 мільйонів 304 тисячі доларів, а це понад 142 мільйони гривень станом на 30 липня, з них:

вартість судна-5 мільйонів доларів;

юридичний супровід угоди-6 тисяч доларів.

інша сума-вартість паливних матеріалів, які знаходяться на судні, додаткового обладнання - двох моторних човнів із запасними моторами.

Читайте такожУкраїнські полярники провели віртуальну екскурсію станцією "Академік Вернадський"Варто відзначити, що первісна вартість судна становила у два рази більше – 10 мільйонів доларів.

На що ще виділили гроші та скільки

Кабмін 7 липня всього виділив МОН 244509,2 тисячі гривень, тобто понад 9 мільйонів доларів. У відомстві вказали, що ці гроші підуть на:

безпосередньо покупку криголама у Великобританії;

сплату мита і ПДВ відповідно 5% і 20% суду;

постановку судна під прапор України і його перехід з порту Фрідріхсхавен в порт Одеси;

підготовку до першої експедиції;

першу експедицію судна в Антарктиду в період з листопада по грудень поточного року

новий етап масштабної модернізації станції "Академік Вернадський".

Ці кошти повинні бути виділені НАНЦ ще під час прийняття закону Про державний бюджет на 2021, однак на той час кошти на капітальні витрати фактично не виділялися через обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19. Із закладеної в розпорядження суми на модернізацію станції передбачено 25,5 мільйона гривень, - зазначено в повідомленні.

Коли Україна отримає криголам

Договір про купівлю судна планують підписати на початку серпня, після чого його переоформлять і наберуть команду.

Тільки після цього криголам відправиться з Данії в Україну. Попередньо очікується, що це відбудеться у вересні поточного року, а восени судно прийде в Одесу.

Що відомо про судно James Clark Ross

Судно тільки повернулося зі своєї останньої експедиції під британським прапором, кілька місяців тому заходило, в тому числі й на станцію "Академік Вернадський", де було детально оглянуте українськими полярниками.

За оцінкою фахівців морського технічного університету ім. адмірала Макарова, судно придатне для експлуатації ще не менше 20 років, з можливим продовженням терміну експлуатації до 25-30 років після покупки.

Це означає, що ціле покоління українських дослідників, аспірантів і студентів буде мати інструмент для досліджень світового океану. Попутно варто відзначити, що інше судно Британської антарктичної служби, криголам "Ернст Шеклтон", яке є ровесником криголама "Джеймс Кларк Росс", цього року придбано Італією і відтепер є флагманом італійської антарктичної експедиції, тобто практика придбання старих суден у хорошому стані є поширеною навіть у багатих країнах, оскільки це раціональне вкладення відносно дуже помірних порівняно з побудовою нового судна, коштів, - пояснили у відомстві.

Криголам James Clark Ross зможе взяти на борт одночасно до 50 вчених. При цьому на його борту розташовані вісім лабораторій для морських біологічних, океанографічних і геофізичних досліджень. Крім того, на його борту знаходиться різноманітне обладнання для проведення наукових досліджень і технологічна платформа для встановлення нового обладнання.

Читайте такожGoogle присвятив дудл 25-річчю станції "Академік Вернадський": що ще відомо про роботу вченихСудно в довжину майже 100 метрів з водотоннажністю 5732 тонни. Корабель може йти зі швидкістю 2 морських вузлів через рівне льодове поле товщиною 1 метр, а максимальна льодова перешкода на його шляху може досягати 4 метри. На воду корабель спустили 1 грудня 1990 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, Національний антарктичний науковий центр розпочав конкурсний відбір учасників 27-ї антарктичної експедиції. Для роботи на станції "Академік Вернадський" шукають вчених, лікаря і технічних фахівців.

Автор: Леся Лещенко