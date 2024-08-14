Вважається, що він брав участь у різних спеціальних місіях, включно з Днем Д у червні 1944 року.

Корабель, який, як вважають, грав "секретну" роль у Другій світовій війні, змусив дослідників заявити, що вони натрапили на "цегляну стіну".

SS Florence Cooke, відомий як Florrie, перевозив вибухові речовини і боєприпаси і був одним із небагатьох моторних суден, пов'язаних із портом Портмадог у Гвінеді, пише BBC.

Вважається, що він брав участь у різних спеціальних місіях, включно з Днем Д у червні 1944 року, згідно з даними Портмадогського морського музею.

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Але дослідник капітан Дейв Крімер повідомив, що в записах корабля є прогалини.

Він сказав, що це могло статися через те, що "персонал був повністю залучений у події, що відбуваються, або через те, що така інформація вважалася "не для публіки".

Florrie належала Cookes Explosives Ltd, у якої був склад у Пенріндеудрееті.

Морський музей Портмадога заявив, що судно "брало участь у висадці в Нормандії і було звільнене з ВМФ у 1945 році".

Але подробиці того, що сталося з ним у період з травня 1944 року по жовтень 1944 року, відсутні, що стосується дня Д 8 червня, сказав капітан Крімер.

Невідомо, чи засекречені записи того періоду, пропали або загублені, і капітан Крімер звернувся до екіпажу або їхніх родин із проханням зв'язатися з ними, щоб спробувати заповнити ці прогалини.

Капітан Крімер сказав: "Я знаю, що Florrie було розгорнуто в групі "Спеціальних служб" у день Д, але, що цікаво, про неї немає згадок у жодній із книг про кораблі, які брали участь у дні Д".

Він сказав, що газетні вирізки вказують, що Florrie постачав боєприпаси "двом військово-морським моніторам, які обстрілювали французьке узбережжя".

Волонтер музею сказав, що він подивився "записи понаднормової роботи і накази торговців, квитанції та платежі, рахунки капітана із заробітної плати", але "все зупиняється" з травня по жовтень 1944 року.

"Або ці записи ніколи не велися - чого я не можу собі уявити, або вони могли бути замкнені і не будуть опубліковані, доки не мине офіційний період часу, ми просто не знаємо - ми просто натрапили на цегляну стіну", - додав він.

Знахідки на затонулих кораблях

Мисливці за затонулими суднами виявили рештки невеликого піратського судна XVII століття, відомого як берберійський корсар, у глибоководних водах між Іспанією та Марокко.

Уламки судна - "перший алжирський корсар, знайдений у серці Берберії", - розповів морський археолог Шон Кінгслі, головний редактор журналу Wreckwatch і дослідник знахідки.

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