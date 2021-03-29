Робота створили на численні прохання різних компаній.

Компанія Boston Dynamics представила нового робота Stretch, який не схожий ні на людину, ні на собаку.

Читайте такожВ Японії показали величезного телекерованого робота (відео)Робота презентували на сайті компанії.

Робот Stretch створений для вирішення однієї єдиної задачі – перекладання коробок. Він здатний переміщати до 800 ящиків на годину і працювати до восьми годин без підзарядки.

Робот Stretch: що відомо про новинку Boston Dynamics

Stretch - це роботизований маніпулятор, який вміє акуратно брати коробки та перекладати їх на інше місце. Основне завдання робота - розвантаження вантажівок.

При цьому Stretch вміє сам переміщатися по приміщеннях.

Створений він був на численні прохання різних компаній.

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Автор: Катерина Шварц