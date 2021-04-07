Hubble сфотографував квазари, злиття яких призведе до утворення масивної чорної діри.

Вчені за допомогою телескопа Hubble сфотографували "танець" двох квазарів, злиття яких призведе до утворення масивної чорної діри.

Фото було опубліковано на сайті обсерваторія Хаббла.

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На зображенні показані дві пари квазарів, які існували 10 мільярдів років тому і знаходяться в центрі галактик, що зливаються. Кожен з чотирьох квазарів знаходиться в батьківській галактиці. Самі ж галактики на фото не видно, тому що вони занадто тьмяні навіть для Хаббла.

Квазари знаходяться в центрі активних галактик і є одними з найяскравіших об'єктів, відомих у Всесвіті.

За даними вчених, квазари в кожній парі знаходяться всього на відстані близько 10000 світлових років один від одного. В кінцевому підсумку кожна з цих пар зіллється, що призведе до утворення масивної, але самотньої чорної діри.

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Автор: Катерина Лиманська