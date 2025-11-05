Перша цивілізація Америки насправді значно випередила у часі розпіарені сьогодні цивілізації інків та майя.

Після відкриття Америки європейці тривалий час вважали, що корінні народи Нового Світу є відсталими дикунами. Втім нові археологічні знахідки свідчать, що навіть без розвинутої писемності і навіть не знаючи колеса, корінні американці заснували свою першу цивілізацію майже одночасно з цивілізаціями Старого Світу. Про це пише The Guardian.

Публікація розкриває нові факти про археологічний комплекс, пов’язаний із стародавньою цивілізацією Корал на території сучасного Перу. Команда дослідників під керівництвом археологині Рут Шейді дійшла висновку, що близько 4200 років тому сильна посуха змусила людей покинути місто Карал і переселитися на узбережжі Тихого океану.

Сьогодні археологи вивчають два великі поселення, куди переселилися ці люди. І в цих поселеннях вчені знайшли фризи із зображенням жертв голоду та з посланнями для майбутніх поколінь.

Відео дня

"Вони залишили всі ці докази, щоб люди не забували, що зміна клімату була дуже серйозною, спричинивши кризу в суспільстві Карал та його цивілізації, і вони не хотіли, щоб люди забували, що це спричинило", – розповіла журналістам Рут Шейді.

Одним із місць, куди переселився народ Карал, було місто, руїни якого сьогодні називають Вічама. Це місце знаходиться на узбережжі Тихого океану, де біженці змогли вижити, займаючись риболовлею та землеробством у долині річки Уаура.

Інше поселення, що датується 1800-1500 роками до нашої ери, сьогодні відоме як Пеніко. Воно розташоване за 16 км на схід від Карала, в тій самій долині річки Супе.

За словами археологів, біженці з Каралу перенесли з собою в нові міста свої витончені техніки образотворчого мистецтва та архітектури, включно із храмовими пірамідами та заглибленими круглими майданами, прикрашеними історичними хроніками на стінах.

Так, у Вічамі на стінах храму археологи знайшли непогано збережені фрески, що зображують виснажені трупи із запалими животами та виступаючими ребрами. Очевидне послання майбутнім поколінням про трагедію Карала.

Поруч знайдено майже мультяшний малюнок жаби, що виринає з людських рук і отримує удар блискавки в голову. Рут Шейді розшифровує це зображення, як прихід води і відродження життя після страшної посухи.

Фризи, залишені в нових поселеннях, несли послання майбутнім поколінням "не забувати", що спричинило кліматичну катастрофу в Каралі, каже археологиня.

Новини археології

Як писав УНІАН, в Єрусалимі археологи виявили стародавній ассирійський напис, який містить скаргу Ассирійської імперії щодо затримки платежу з боку Юдейського царства. Це може бути справжній артефакт тих подій, що описані в Біблії – про данину, яку юдейські правителі платили Ассирії.

Також ми розповідали про нову теорію щодо причин розквіту шумерської цивілізації. Вона пояснює ці події унікальним поєднанням природних процесів, зокрема припливних хвиль, що зрошували поля.

Вас також можуть зацікавити новини: