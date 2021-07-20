Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві – там 228 людей занедужали.

В Україні зафіксували 598 нових випадків коронавірусного захворювання. Серед них 23 дітей. Також 25 пацієнтів померли від ускладнень, а 540 — одужали.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Госпіталізували з підозрою чи підтвердженим захворюванням 279 людей. Хворих медпрацівників – 13, попри те, що вчора не захворів жоден.

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Найбільше нових випадків виявили у Києві — 228, а також у Донецькій (48), Одеській, Сумській та Луганській областях (по 35).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в нас зафіксували 2 245 275 випадків зараження коронавірусом. З них 52 756 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 181 925 — одужали.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 42 411 тестувань на коронавірус: методом ПЛР — 21 459, методом ІФА — 8 387. Також провели 12 565 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні зробили понад 11,1 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

81 015 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 19 липня 2021 року. Одну дозу отримали 50 267 людей, повністю імунізовані - 30 748 людей.

Протягом доби працювали 583 мобільні бригади, 1 394 пункти щеплення та 50 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 717 790 людей, з них отримали 1 дозу – 2 717 788 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 461 875 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 179 663 щеплень.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко