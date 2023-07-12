Астрономи заначили, що ця планета приблизно в 4,7 рази більша ніж Земля, а рік на ній триває всього 19 годин.

Науковці виявили надгарячу екзопланету, яка чимось нагадує Нептун, з хмарами з парів металу, що робить її найблискучішою з усіх відомих науці планет.

Згідно з дослідженням, планета LTT9779 b відбиває 80% падаючого на неї світла - це більше, ніж відбиття Венери, найяскравішого відомого об'єкта в нічному небі, повідомляє Independent.

"Це планета, якої не повинно існувати. Ми прогнозуємо, що атмосфера таких планет буде знесена їх зіркою, залишивши голу скелю", - прокоментувала співавтор дослідження Вів'єн Пармантьє.

Згідно з даними телескопа Хеопса Європейського космічного агентства, екзопланета була знайдена недалеко від своєї зірки, зробивши оберт навколо неї менш ніж за добу.

Вчені відзначили, що на такій близькій відстані від зірки атмосфера планети досягає температури близько 2000 °C, що робить її занадто гарячою для існування навіть хмар з металу або скла.

"Це було загадкою, поки ми не зрозуміли, що повинні думати про це утворення хмар, як про конденсат, що утворюється у ванній після гарячої води", - пояснила Пармантьє.

На думку вчених, LTT9779 b може утворювати металеві хмари, незважаючи на те, що вона така гаряча, оскільки її атмосфера перенасичена силікатними і металевими парами.

Астрономи відзначили, що ця планета приблизно в 4,7 рази більша ніж Земля, а рік на ній триває всього 19 годин. При цьому, металеві хмари можуть допомагати їй виживати.

"Хмари відбивають світло і не дають планеті перегріватися і випаровуватися. Тим часом, через високий вміст металів планета і її атмосфера стають важкими і їх важче здути", - розповів інший автор дослідження Серхіо Хойер.

Щоб встановити світловідбиваючі характеристики планети, вчені спостерігали за нею через телескоп Хеопса, коли вона рухалася за своєю зіркою-господарем.

Інші відкриття астрономів

Буквально в кінці червня стало відомо про ще одне революційне відкриття астрономів. Вони вперше зафіксували гравітаційні хвилі, які виходять від надмасивних "чорних дір", що зливаються, викривляючи час і простір.

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