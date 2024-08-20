Такі знімки зафіксував космічний апарат Juice.

Нові зображення Місяця, які були передані на Землю з місії Європейського космічного агентства (ЄКА), демонструють деякі ознаки справжніх відмінностей у кольорі місячної поверхні, пише The Independent.

Відомо, що у понеділок ввечері космічний апарат розпочав перший в історії проліт повз Юпітер через Венеру, скоротивши шлях до першої планети. Спершу він використовував гравітацію Місяця, а в ніч проти вівторка гравітацію Землі, як природне гальмо - сповільниться та перейде до наступного етапу своєї подорожі.

Зазначається, що під час цього ризикованого маневру апарату Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) вдалося зробити декілька знімків Місяця. На них можна побачити деякі ознаки колірних відмінностей у великих об'єктах на місячній поверхні.

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"На іншому зображенні видно фотобомбардування Місяця Землею, яке виглядає як темне коло, окреслене світлим півмісяцем у верхній частині зображення, що визирає з-за конструкції космічного апарату. Його видно трохи вище розмитої блакитної плями, яка сама по собі є примарним зображенням, спричиненим відбиттям сонячного світла", - йдеться у матеріалі.

"Іноді подорож настільки ж гідна, як і пункт призначення. Коли людство розпочало монументальний перший проліт Місяця-Землі, місія ЄКА "Дослідник крижаних супутників Юпітера" (Juice) зробила захоплюючий знімок нашого природного супутника", - прокоментував генеральний директор ЄКА Йозеф Ашбахер.

Відомо, що місія розпочалася у квітні 2023 року в подорож до Юпітера довжиною 4,1 мільярда миль, вона триватиме понад вісім років. На борту знаходиться 10 наукових інструментів, які досліджуватимуть, чи можуть супутники газового гіганта - Каллісто, Європа і Ганімед - підтримувати життя у своїх океанах.

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Як писав УНІАН, екіпаж SpaceX здійснить перший приватний вихід у відкритий космос. Це станеться вже 26 серпня.

"Яким би не був ризик, воно того варте. Ми не уявляємо, що це може зробити, щоб дійсно змінити траєкторію розвитку людства... повинні бути якісь перші кроки в цьому напрямку", - розповів командир місії.

Також повідомлялось, що NASA виявило таємничий об'єкт, який у 27 тисяч разів більший за Землю.

"Я не можу описати рівень хвилювання. Коли я вперше побачив, як швидко він рухається, я був переконаний, що про нього вже повідомляли", - наголосив вчений Мартін Кабатнік із Нюрнберга.

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