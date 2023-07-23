Було знайдено дуже мало інших світів зі схожою щільністю, але вони дають деякі підказки щодо того, як можуть існувати такі "пухкі" світи.

Екзопланета WASP-193B, виявлена на відстані 1232 світлових років від нас (1 світловий рік дорівнює приблизно 9,5 трильйона кілометрів, - УНІАН), є однією з найдивніших на сьогоднішній день.

Хоча ця планета майже на 50 відсотків більша за наш Юпітер, вона настільки легка і пухка, що її загальну щільність можна порівняти зі щільністю цукрової вати. Це всього лише трохи більше 1 відсотка щільності Землі, пише Science Alert.

За даними міжнародної групи вчених під керівництвом астронома Халіда Баркауї з Університету Льєжу в Бельгії, такі екзопланети, як WASP-193b, зустрічаються рідко, і вони можуть допомогти нам краще зрозуміти еволюцію планет.

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За словами дослідників, екзопланети (планети, що знаходиться за межами Сонячної системи, - УНІАН), подібні до WASP-193b, дають уявлення про те, як формуються та розвиваються планетарні системи.

Газові гіганти поблизу своїх зірок є чудовим інструментом для цього, оскільки наше розуміння формування планет означає, що вони повинні були сформуватися десь в іншому місці і мігрувати всередину. Крім того, випромінювання зірки означає, що багато з цих світів стискаються.

WASP-193b - екзопланета, що обертається навколо сонцеподібної зірки WASP-193. Ця зірка приблизно в 1,1 рази більша за масою і в 1,2 рази більша за радіусом від Сонця, а за температурою та віком дуже близька до Сонця. Але WASP-193b обертається навколо своєї зірки набагато ближче, ніж будь-яка з планет Сонячної системи: вона робить один оберт кожні 6,25 днів.

Вивчення того, як змінюється світло зірки, коли екзопланета обертається навколо неї, дозволило Баркауї та його колегам обчислити радіус і масу планети. Її радіус приблизно в 1,46 рази перевищує радіус Юпітера. Але її маса неймовірно мала в порівнянні з ним: всього в 0,139 рази більше, ніж у Юпітера.

Виходячи з цих властивостей, дослідники вирахували щільність знайденої екзопланети: 0,059 грама на кубічний сантиметр. Для порівняння, Земля має щільність 5,51 грама на кубічний сантиметр. Щільність Юпітера становить 1,33 грама на кубічний сантиметр, що цілком логічно - на ньому багато хмар. Цукрова вата має щільність 0,05 г на кубічний сантиметр.

Було знайдено дуже мало інших світів із порівнянною щільністю, але вони дають деякі підказки щодо того, як можуть існувати такі "пухнасті" світи. Безпосередня близькість до зірки може нагрівати атмосферу, роздувати її, особливо якщо ця атмосфера складається переважно з водню і гелію.

Але такий світ буде виглядати як WASP-193b лише кілька десятків мільйонів років або близько того, поки зірка молодша і гаряча; крім того, тепло і вітер від зірки можуть досить швидко знищити таку розріджену атмосферу.

Таким чином, це створює деякі проблеми. Вік зірки оцінюється в 6 мільярдів років; і хоча може існувати якийсь механізм внутрішнього нагрівання атмосфери WASP-193b, спостережувані властивості екзопланети неможливо відтворити за допомогою складних моделей еволюції планет.

Хороша новина полягає в тому, що WASP-193b є чудовим кандидатом для подальших досліджень, щоб з'ясувати, з чого складається його атмосфера. Це одна з проблем, для якої був розроблений космічний телескоп Джеймса Вебба. За словами вчених, лише одне транзитне спостереження може дати розуміння, що пояснює, як у Всесвіті може існувати такий дивний, пухнастий, старий світ.

Інші дослідження космосу

Як повідомляв УНІАН, раніше астрономи за допомогою телескопа CHEOPS змогли підтвердити, що Юпітер системи WASP-189b може вважатися однією з найгарячіших серед відомих на сьогодні екзопланет. При цьому його батьківська зірка обертається так швидко, що на екваторі вона холодніше, ніж на полюсах.

Система WASP-189 знаходиться в 326 світлових роках від сонця і складається з яскравої зірки спектрального класу А, діаметр якої в 2,4 рази більше сонячного. WASP-189b має масу приблизно двох мас Юпітера, знаходиться приблизно в 20 разів ближче до своєї зірки, ніж Земля до Сонця, здійснюючи один оборот навколо неї за 2,7 дня.

Також, астрономи заглянули в атмосферу однієї з найбільш екстремальних екзопланет WASP-189b і з'ясували, що вона має різні шари зі своїми характеристиками і хімічним складом. Атмосфера WASP-189b містить хмари газоподібного заліза, титану, хрому, магнію, ванадію та марганцю.

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