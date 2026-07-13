Скільки заробили інвестори, які вклали $1000 у акції SpaceX: несподівані результати

Зазначається, що ранні інвестори однозначно опинилися у "плюсі".

Компанія SpaceX залучила близько 75 мільярдів доларів у ході первинного публічного розміщення акцій (IPO). Воно стало найбільшим в історії фондового ринку і дозволило статку засновника компанії Ілона Маска вперше перевищити 1 трильйон доларів.

Як пише Finbold, інвестори, які придбали акції SpaceX за ціною IPO у 135 доларів за акцію 11 червня 2026 року, через місяць залишаються у плюсі, попри високу волатильність котирувань після виходу компанії на біржу.

Так, інвестиція в розмірі 1000 доларів, зроблена за ціною розміщення, зараз коштувала б приблизно 1076 доларів. Це відповідає прибутковості приблизно 7,6%, виходячи з ціни закриття торгів на рівні 145,30 долара.

Відео дня

На момент IPO SpaceX оцінювали приблизно в 1,77 трлн доларів. Високий попит з боку інвесторів призвів до того, що в перший день торгів акції відкрилися на рівні близько 150 доларів і завершили сесію в районі 161 долара. Завдяки цьому ринкова капіталізація компанії відразу перевищила позначку в 2 трлн доларів.

Зростання продовжилося й у наступні сесії: котирування піднімалися до денних максимумів поблизу позначки 225 доларів за акцію. Однак потім відбулося зниження через загальну слабкість ринку та фіксацію прибутку. Попри падіння, акції, як і раніше, торгуються вище ціни IPO, що дозволяє раннім інвесторам залишатися в плюсі.

Водночас результат інвестицій суттєво залежить від моменту купівлі цінних паперів. Якщо інвестор придбав акції за ціною закриття першого торгового дня (близько 161 долара), то вкладені ним 1000 доларів сьогодні коштували б приблизно 902 долари. Таким чином, за той самий період вартість інвестицій скоротилася майже на 10%.

Інтерес інвесторів до SpaceX підтримують одразу кілька факторів. Компанія залишається лідером на ринку комерційних запусків завдяки своїй ракетній програмі Falcon, одночасно розширюючи бізнес супутникового інтернету Starlink, який став одним з основних джерел її доходу.

Також інвестори уважно стежать за ходом розробки Starship – повністю багаторазового космічного корабля, покликаного радикально скоротити витрати на запуски та забезпечити майбутні місії на Місяць і Марс.

Додаткові очікування зростання пов’язані з потенційними проєктами у сфері інфраструктури штучного інтелекту.

Ілон Маск і SpaceX – головні новини

22 травня аерокосмічна компанія Ілона Маска офіційно подала документи для проведення первинного публічного розміщення акцій, представивши інвесторам масштабну стратегію створення позаземної економіки.

Після виходу на біржу деякі інвестори SpaceX отримали досить непоганий результат. Так, звичайний зварювальник, який понад десять років тому влаштувався в SpaceX, майже нічого не знаючи про компанію, став мільйонером.

Крім того, найбагатша жінка Австралії, гірничодобувна магнатка Джина Райнхарт, інвестувала понад 1 мільярд доларів у SpaceX через свою компанію Hancock Prospecting.

Щоправда, 24 червня стало відомо, що статки Ілона Маска опустилися нижче позначки в 1 трильйон доларів після різкого падіння акцій SpaceX і Tesla.

Вас також можуть зацікавити такі новини: