Дослідникам довелося порахувати кількість слів, які щодня проговорюють жінки та чоловіки.

Хоча деякі чоловіки вирізняються своєю балакучістю, існує поширений стереотип про те, що в середньому саме жінки значно більше люблять поговорити, аніж представники протилежної статі. Вчені спробували перевірити це переконання і, схоже, знайшли йому підтвердження, пише науковий вісник phys.org.

Видання зазначає, що у 2007 році вчені з Університету Арізони (США) начебто спростували стереотип. Їхнє дослідження показало, що чоловіки та жінки говорять приблизно однакову кількість слів на день — близько 16 000.

Однак нова, більш масштабна робота, засвідчила більш деталізовану і складну картину. Стереотип знайшов підтвердження, але частково. Результати роботи опубліковані в Journal of Personality and Social Psychology.

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Дослідники виявили, що у віці від 25 до 65 років жінки протягом дня у середньому говорять приблизно на 3000 слів більше, ніж їхні однолітки-чоловіки. Жінки в середньому говорять 21 845 слів на день, чоловіки – 18 570 слів. Але в інших вікових групах істотних гендерних відмінностей у цьому аспекті виявити не вдалося.

Як зазначає phys.org, два дослідження – 2007 року і сучасне – насправді не суперечать одне одному. Просто у 2007 році дослідники вивчали дуже обмежену групу людей, причому – майже виключно студентів коледжу. Тобто якраз вікову групу до 25 років, в якій і чоловіки, і жінки справді розмовляють майже однаково багато. Натомість представників старших вікових груп у старому дослідженні не було.

Дослідники точно не знають, чому жінки є більш балакучою статтю у віці 25-65 років. Вони припускають, що це може бути пов’язано з періодом виховання дітей, до якого жінки традиційно залучені більше, ніж чоловіки. Однак це припущення є недосконалим, оскільки в такому випадку "балакучий період" у жінок мав би починатися і закінчуватися дещо раніше ніж у 25 та 65 років.

Також науковці наголошують, що рівень балакучості в значно більшій мірі залежить від характеру конкретної людини, аніж від статі. Так, найменш балакучий учасник дослідження був чоловіком, який говорив приблизно 100 слів на день. Але найбільш балакучим учасником теж був чоловік, а не жінка. І він говорив понад 120 000 слів на день.

Інші наукові новини

Як писав УНІАН, нове дослідження показало, що рівень інтелекту жінки впливає на те, скільки дітей вона хоче мати. Чим розумнішою є жінка, тим менше вона прагне багатодітної родини.

Також ми розповідали, як класична музика впливає на дитину в утробі матері. Дослідники припускають, що їхні висновки мають бути дуже важливими для майбутніх батьків.

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