Засновник Tesla має гарне почуття гумору і не боїться посміятися над самим собою.

Глава SpaceX Ілон Маск оцінив мем про себе і засновника компанії Amazon Джеффа Безоса. Приводом для жартів став майбутній політ Безоса на борту космічного корабля New Shepard до кордону космосу.

Новий мем був опублікований в Twitter.

Жартівливий колаж зображує сцену з фільму "Зоряні війни: Епізод II - Атака клонів", під час якої Падме Амідала говорить з Енакін Скайуокер. Замість облич кіногероїв накладені обличчя Маска і Безоса.

"Хаха", - написав інженер в коментарях до мему про себе і політ Безоса в космос.

Мем висміює той факт, що політ Джеффа Безоса буде суборбітальним. Це означає, що він не вийде на орбіту, а тільки торкнеться краю космосу.

Читайте такожПопулярні схеми шахрайства в Facebook: фахівці розповіли, як не потрапити на гачокПоліт компанії Безоса Blue Origin намічений на 20 липня. Корабель повинен стартувати з космодрому в Техасі. Передбачається, що він підніметься на висоту в 105 кілометрів від поверхні планети.

З собою мільярдер збирається взяти молодшого брата і 82-річну льотчицю Уоллі Фанк, яка пройшла підготовку ще в 1960-х, але тоді польоти скасували, і вона не змогла побувати в космосі.

Також на борту полетить 18-річний студент Олівер Демен, який зайняв місце невідомого мецената, який виграв благодійний аукціон.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ілон Маск визнав, що одна з його ідей може виявитися провальною. Інженер заявив, що його не турбують ризики.

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Автор: Поліна Кузенко