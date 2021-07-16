На основі поста Ілона Маска прихильники віртуальних валют зробили висновок, що наступним фаворитом мільярдера цілком може стати Hex Coin

Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск опублікував загадкове повідомлення в Twitter. Підписники вирішили, що мільярдер вибрав нового фаворита серед криптовалют.

Про це повідомляє International Business Times.

Нещодавно прихильник цифрових валют Міч Люмін зазначив у Твіттер Ілона Маска і одного із засновників Dogecoin Білла Маркуса, заявивши, що знаменитості, які пишуть в соціальній мережі "тупі і незрозумілі речі", призводять до того, що люди інтерпретують це по-своєму.

Ілон Маск негайно прокоментував повідомлення, опублікувавши таємничу комбінацію чисел: "48 61 68 61 20 74 72 75 65". Йдеться про шістнадцяткову систему числення, кожне число в якій записується за допомогою 16 символів.

В Інтернеті існує різні додатки, які можуть "розшифровувати" такий код за допомогою ASCII. Це система кодів, в якій числа від 0 до 127 включно поставлені у відповідність буквам, цифрам і символам пунктуації.

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На основі цього прихильники віртуальних валют зробили висновок, що наступним фаворитом мільярдера цілком може стати криптовалюта Hex Coin. За даними Live Coin Watch, зараз ця монета коштує 0,183531 долара.

Варто відзначити, що вплив Ілона Маска на крипторинок настільки великий, що будь-який його твіт кожен намагається використовувати на свою користь.

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Автор: Денис Прядко