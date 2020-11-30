Щоб захистити свій будинок від кіберзлочинців, фахівці з кібербезпеки радять використовувати двофакторну аутентифікацію на всіх підключених пристроях і своєчасно встановлювати оновлення програм і пристроїв.

Фахівці міжнародного розробника антивірусного програмного забезпечення, експерта в області кіберзахисту - компанії ESET до Міжнародного Дня захисту даних підготували рекомендації, як поліпшити безпеку смарт-пристроїв і особистих даних.

"Смарт-годинник, голосові помічники, роботи-пилососи, розумні дверні дзвінки, радіо-няні з підключенням до Інтернету - всі ці сучасні пристрої навіть неможливо було уявити років 20 тому. Смарт-технології стали настільки звичною частиною повсякденного життя, що користувачі часто забувають про ризики зараження даних побутових пристроїв вдома. На жаль, не всі смарт-гаджети були розроблені з урахуванням вимог безпеки, і деякі з них можуть надати хакерам легкий доступ до безпечних мереж", - повідомляється на сайті компанії.

Щоб захистити свій будинок від кіберзлочинців, фахівці з кібербезпеки радять використовувати двофакторну аутентифікацію на всіх підключених пристроях і своєчасно встановлювати оновлення програм і пристроїв.

"Крім цього, використовуйте програму з безпеки для комплексного захисту ваших пристроїв від шкідливих програм і атак", - додали в компанії ESET.

Захист даних

Як повідомляють в ESET, сучасні девайси зберігають безліч особистих даних про кожного користувача. Будь-які уразливості в системах пристроїв або програмах можуть бути використані кіберзлочинцями. Базовим і досить важливим правилом для захисту даних є правильне створення і управління паролями.

Експерти у сфері кіберзахисту радять:

Створювати надійний і унікальний пароль для кожного облікового запису, щоб знизити ризики атак з використанням даних для входу в разі злому однієї з облікових записів.

Використовувати менеджер паролів для зберігання даних для входу до всіх акаунтів, щоб не запам'ятовувати безліч складних і різних фраз.

Використовувати генератор паролів, щоб не турбуватися кожен раз про створення унікальної і складної комбінації.

Забезпечити захист даних на випадок втрати або крадіжки пристрою за допомогою шифрування і резервного копіювання файлів. Резервні копії даних можна зберігати в Інтернеті в хмарі, яка часто пропонує зашифроване сховище, а також на зовнішньому жорсткому диску або USB.

Безпека профілю в Інтернеті

У компанії ESET відзначають, що один зі способів захистити дані — це скоротити їх кількість в інтернет-мережі.

"Подумайте, скільки особистої інформації дійсно потрібно при створенні кожного облікового запису, і спробуйте обмежити її кількість до мінімуму", - радять фахівці.

У соціальних мережах вони рекомендують не розкривати особисті дані в повідомленнях або під час розмови з користувачами, яких ви ніколи не зустрічали. По можливості варто обмежити доступ інших користувачів до інформації профілю і приймати запити на відстеження тільки від тих акаунтів, яким ви довіряєте.

"Як правило, ви можете несвідомо ставити під загрозу свої дані, наприклад, використовуючи загальнодоступний Wi-Fi або залишаючи Bluetooth-з'єднання включеним. Зведіть до мінімуму можливість підключення, коли ви знаходитесь не вдома. А в разі необхідності підключення до публічного Wi-Fi, використовуйте VPN", - підсумували в компанії.

Як повідомляв УНІАН, в Україні щодня фіксується близько 300 тис.нових кіберзагроз для інформаційної безпеки. При цьому, знайти хакерів-зловмисників вкрай складно, компаніям залишається лише проводити щохвилинні моніторинги на предмет виявлення кіберзагроз з метою їх подальшого блокування.

Компанія ESET-провідний розробник рішень у галузі комп'ютерної безпеки та експерт у сфері ІТ-безпеки. Компанія була заснована в 1992 році в Словаччині і на сьогодні представлена більш, ніж в 180 країнах світу.

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Автор: УНІАН