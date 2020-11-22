Ракета-носій Falcon 9, яка доставить вантаж на орбіту стартуватиме з комплексу SLC-40 у Флориді, США 22 листопада.

Компанія Ілона Маска SpaceX запланувала 22 листопада здійснити запуск 16-ї місії Starlink з черговою партією інтернет-супутників.

На орбіту вантаж доставить ракета компанії, яка вже шість разів виконувала подібні місії. Про це повідомляє SpaceX в Twitter.

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Ракета-носій Falcon 9, яка доставить вантаж на орбіту стартуватиме з комплексу SLC-40 у Флориді, США 22 листопада.

У компанії відзначили, що перша багаторазова ступінь Falcon 9 раніше вже 6 разів використовувалася для доставки вантажів на орбіту Землі.

"Перший ступінь Falcon 9 раніше підтримувала шість місій; цей запуск зробить його лідером флоту", - йдеться в повідомленні

Через 9 хвилин після запуску, багаторазова частина ракети-носія Falcon 9 має приземлиться на безпілотну платформу в Атлантичному океані.

Подробиці запуску супутників Starlink

18 жовтня SpaceX провела черговий успішний запуск ракети-носія Falcon 9 з місією Starlink 13 v1.0, відправивши на орбіту нову партію з 60 інтернет-супутників.

SpaceX успішно вивела супутники Starlink на орбіту, посадила перший ступінь, до цього літала вже п'ять разів, на морську платформу і зловила стулку головного обтічника.

Під час запуску SpaceX вшосте використовувала і посадила на морську платформу одну і ту саму першу сходинку ракети Falcon 9. Вперше SpaceX вшосте запустила і повернула одну і ту саму першу сходинку Falcon 9 під час серпневої місії Starlink 10 v1.0.

Таким чином орбітальну групу супутників поповнили ще 60 апаратів, тепер їх всього-833.

Що таке Starlink

Ряд світових інноваційних гігантів (Samsung, Amazon, Boeing і т.д.) розглядають можливість глобального покриття планети супутниковим Інтернетом. Однак поки найбільшого прогресу досяг саме проект Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска.

Компанія виводить на земну орбіту міні-супутники, які в підсумку повинні покрити Інтернетом всю територію планети. Загалом SpaceX планує в першій фазі вивести на орбіту 12 тисяч таких міні-супутників. Згодом їх кількість хочуть збільшити до 42 тисяч.

Почати надавати послуги з доступу в інтернет SpaceX планувала у 2020 році в США і Канаді, а у 2021-му — в іншому світі. Витрати на проект компанія оцінює в 10 мільярдів доларів.

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Автор: УНІАН