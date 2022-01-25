Апарат вивчатиме ранню стадію Всесвіту - склад перших зірок і еволюцію галактик.

Найдорожчий і найпотужніший космічний телескоп в історії людства James Webb, запущений Національним аерокосмічним агентством США (NASA) 25 грудня 2021 року, виведений на задану орбіту.

Телескоп, на створення якого витратили $10 млрд, призначений для збору інформації про шляхи зародження Всесвіту, передає Анадолу.

Апарат вивчатиме ранню стадію Всесвіту - склад перших зірок і еволюцію галактик.

Кінцевий пункт призначення телескопа знаходиться від Землі на відстані майже 1,6 млн км. Ця точка знаходиться в чотири рази далі від Землі, ніж Місяць.

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Семитонний апарат Webb зробив включення своїх прискорювачів протягом приблизно п'яти хвилин для фінальної корекції курсу.

Дзеркала в обсерваторії повинні бути ретельно вирівняні, а інфрачервоні детектори повинні бути достатньо охолоджені, перш ніж в червні можна буде почати наукові спостереження.

"Ми на один крок ближче до розкриття таємниць Всесвіту. Не можу дочекатися, щоб побачити перші спостереження Webb за Всесвітом цього літа", - сказав керівник NASA Білл Нельсон.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня NASA запустило у космос орбітальну інфрачервону обсерваторію "Джеймс Вебб". Телескоп почали будувати 25 років тому. "Джеймс Вебб" відправився у космос зі стартового комплексу Arianespace ELA - 3 на європейському космодромі, розташованому неподалік Куру, Французька Гвіана. Космічний телескоп вивела ракета-носій Ariane 5.